Поліція зафіксувала «на гарячому» підкуп виборців у Черкасах

Національна поліція заявляє, що зафіксувала «на гарячому» підкуп виборців у Черкасах представниками одного з кандидатів у президенти.

Відзначається, що наряд патрульної поліції, виїхав за викликом, виявив на вулиці Свяотроїцької велика кількість громадян в «живій» черзі біля одного з офісних приміщень.

«У будівлі, де, за попередньою інформацією, роздавали грошові кошти в обмін на зобов’язання віддати свій голос 31 березня за кандидата П., патрульні поліцейські виявили обладнане офісне приміщення з комп’ютерною технікою і коробками грошей на столах», – йдеться в повідомленні.

Поліцейські виявили великі суми грошових коштів, в основному номіналом по 500 гривень, а також документацію з персональними даними громадян.

Зокрема, відомості зі списками громадян, навпроти прізвища яких значилися суми грошових коштів в еквіваленті від 2 до 4500 гривень.

Повідомляється, що зараз на місці працює слідчо-оперативна група, вилучаються речові докази, а також опитуються громадяни, які перебували в офісному приміщенні та біля нього.

Найближчим часом правоохоронці обіцяють надати події правову кваліфікацію.

За даними поліції, на місці були виявлені і вилучені гроші в сумі понад 1,6 мільйона гривень та майже 12 000 доларів США.

Зокрема, вирішується питання про внесення в Єдиний реєстр досудових розслідувань інформації про кримінальне правопорушення, передбачене ст. 160 (Підкуп виборців) Кримінального кодексу.