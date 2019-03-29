Не дивуйтеся підвищення тарифів на газ

«Газпром» викупить своїх найбільших підрядників у Аркадія Ротенберга («Стройгазмонтаж») і Геннадія Тимченко («Стройтранснефтегаз»), пише РБК. Формально газова монополія, яка вступила в боротьбу з США за європейський ринок, хоче позбавитися від приводів звинуватити її в роботі з санкционными компаніями.

Обидві компанії — найбільші підрядники «Газпрому» на сотні мільярдів рублів. Вони беруть участь у проектах «Північний потік — 2» (€9,5 млрд) і «Сила Сибіру» (1 трлн рублів). Угоди будуть закриватися по черзі, але обидві — до кінця року. Ціна угод не розкривається, і визначити її складно, враховуючи неринковий характер контрактів підрядників. У 2015-2018 роках три головних підрядника, які зараз викуповуються «Газпромом», отримали від «Газпрому» підряди майже на 1,5 трлн рублів.

Пікантність ситуації полягає в тому, що обидві компанії (точніше їх складові) колись належали «Газпрому». Ротенберг купив будівельні «дочки» «Газпрому» в 2007 році за 8,3 млрд рублів. У тому ж році Тимченко отримав контроль над майбутнім «Стройтранснефтегазом» — ще радянським підрядником. Щось мені підказує, що ціна викупу буде більше з урахуванням зазначених вище доходів компаній. Пацанам дали пристойно заробити, а тепер позбавляють від санкционных ризиків.

Ротенберг і Тимченко під санкціями ще з 2014 року, і поки що претензій до «Газпрому» за роботу з ними не було. Та й логіка страждає: працювати з компаніями небезпечно, а укласти з перебувають під санкціями бізнесменами угоду покупки активів немає? На думку експертів, за покупку санкционных активів «Газпром» все одно ризикує вторинними санкціями.

І останнє. На запланований викуп активів потрібні гігантські гроші. Якщо раптом ви зіткнетеся зі швидким підвищенням тарифів на газ, не дивуйтеся.