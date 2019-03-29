Охлобистін розповів пранкерам, що записав ролик про Зеленського на прохання з України і що з ним розрахувалися

Багато хто, в тому числі прихильники Зеленського, назвали це провокацією відео на користь президента Петра Порошенка.

З розмови пранкери з людиною з голосом, схожим на Охлобистіна, який знаходиться в нашому розпорядження, можна зрозуміти, що відеоролик російському акторові замовили якісь представники з української сторони.

А посередником виступив якийсь Захар. І сам Охлобистін з урахуванням резонансу і негативної реакції на нього, хотів би отримати доплати.

Пранкер пропонує Охлобистіну продовжити співпрацю і зняти ще щось на парламентську кампанію. Втім, незабаром Охлобистін усвідомлює, що дзвінок це розіграш і кладе слухавку.

Іван Охлобистін: Алло.

Пранкер: Алло, Іван, добрий день. Вам зручно зараз говорити?

Іван Охлобистін: З якого питання?

Пранкер: Мене звуть Сергій, я з приводу ваших роликів з Миколою. Я з української сторони. Вас Захар попереджав?

Іван Охлобистін: Немає. А в чому суть?

Пранкер: По-перше, дзвоню подякувати. Дізнатися розрахувалися з вами, чи ви задоволені… І все таке там.

Іван Охлобистін: Так. Все добре. Ваші там Грані, Святі-Х…янты заспокоїлися? А то сильно переживали.

Пранкер: Так все супер, просто зрозумійте і їх, там перший їм мозок виносить, а вони вже всім нам як-би…

Іван Охлобистін: Хлопців, ви зрозумійте мені абсолютно насрати. Мене попросили мої, я зробив.

Пранкер: так–Так величезне спасибі, але ви ж розумієте, що як мета у всіх нас одна. Ми б хотіли там якщо 31–го все ок, то перед другим туром якусь таку штуку зробити, записати. Швидше за все теж на того ж людини.

Іван Охлобистін: Дивіться. По-перше, я ж не один там знімався, так?

По-друге, мені після цих роликів всяку х .. йню почали писати. Так що по цифрі потрібно буде переглянути, напевно. І мені у моїх ще потрібно буде дізнатися, чи потрібно нам це взагалі чи ні?

Пранкер: Ну, там з вашими начебто вже залагодили. Повинні підтвердити. І далі ви ж розумієте, що у нас і парламентські будуть, як би..

Іван Охлобистін: І че?

Пранкер: Ну, там поле ширше. Там можна когось ще задіяти. Може ви допоможете вийти на Олексія Паніна. Там його любов з собаками, можна якось на Ляшка використовувати. Чичеріна може якось чисто по-жіночому підтримати Юлю.

Іван Охлобистін: Ви б зараз… серйозно?

Пранкер: Ні, ну або, наприклад, Тіматі скаже, що з Яценюком воював у Чечні.

Іван Охлобистін: Я б зрозумів… (поклав слухавку)

Запис також опублікував відомий блогер Анатолій Шарій.

««РФ підтримує Порошенка». Такими повідомленнями кишить стрічка.

Це недалекоглядне применшення.

Дивіться ширше.

ВСІ, кого цікавить слабка, безпорадна, злиденна, покірна, донорська Україна, підтримують Порошенко.

Зручний, наскрізь прогнила, тисячу разів задокументований клептоман і мародер – це знахідка для будь-якої держави, має плани на Україну, її території, народ і ресурси.

Краще кандидата і не придумаєш.

Тому що в міжнародній політиці правлять тільки Інтереси.

Кожним своїм рішенням, дією і бездіяльністю свинообронпром свідомо послаблює і знищує Україну.

Ніякого Завтра з цими чудовиськами у нас не буде.» — Заявила екс-міністр юстиції України Олена Лукаш.