Порошенко провів свій агітаційний тур в пальто Brioni за 255 000 гривень

Президент Петро Порошенко раз за разом вражає своїм зовнішнім виглядом. Він часто з’являється на публіці в м’ятих піджаках і штанах, то з чим-то стирчить в карманахили в дивно выпирающем пальто.

Деякі прихильники президента у відповідь стверджують, що на Петра Алексеевиче речі або з легкою або дешевої тканини, або пошиті на замовлення або одяг ноунейм (no name — англ. безіменний, без бренду, проведений маловідомою фірмою в Китаї).

Але «Країна» переконалася у зворотному. Нам вдалося розглянути гудзик на пальто Порошенко, в якому він провів свої агітаційні тури.

Як виявилося, Порошенко носить верхній одяг італійського модного будинку Brioni.

Порошенко під час візиту у Львівську область, фото: pesident.gov.ua

Це дорогий бренд італійського чоловічого одягу. Компанія Brioni була заснована в 1945 році в Римі. Щоб задовольнити вимогу великої клієнтури, у компанії є власна фабрика в Абруццо (Італія). Також Brioni володіє фабрикою сорочок, цехом, де виробляють шкіряні вироби і лінію жіночого одягу. 900 кравців створюють щорічно більш 200 моделей в різних стилях з 5000 видів тканин.

Кожен предмет одягу вимагає близько 30-35 годин роботи. Чверть виробленої продукції йде на індивідуальні замовлення 25000 елітних клієнтів.

Петро Порошенко в італійському пальто, фото: pesident.gov.ua

Пальто Порошенко аж ніяк не дешеве. Ми знайшли подібне (зі шлейками на манжетах) за $9450 або 255906 гривень за курсом НБУ на 29.03.2019. Склад: 95% вовна і 5% віскоза.

Як розповіли «Країні» професійні баєри (експерти, які орієнтується у новинки і тенденції сучасної моди, вміють відбирати речі, що користуються попитом у покупців, формують модні колекції для магазинів і прораховує їх окупність), пальто Brioni для Порошенка швидше за все пошили на замовлення за його особистим мірками. Бренд таке часто практикує, але вартість виробу зростає, як мінімум, на 30%.

Саме тому на рукавах Петра Олексійовича відсутні шлейки на манжетах.

В цьому пальто президент часто з’являється на публічних мерояприятиях, фото: pesident.gov.ua

Brioni носять Янукович і Путін

Агент Джеймс Бонд у серії «Казино Рояль» з’являвся часто в костюми Brioni, Володимир Путін, президент Росії, живить слабкість до костюмів цього бренду. Він їх носить в чорному і темно-сірому варіанті.

Володимир Путін в костюмі Brioni, фото: ria.ru

В часи свого президентства Віктор Янукович теж неодноразово з’являвся в пальто бренду Brioni.

Янукович в пальто Brioni, фото: delo.ua

У число відомих клієнтів компанії входять голлівудські актори: Джеймс Белуші, Аль Пачіно, Пірс Броснан, Деніел Крейг, а також Дональд Трамп, президент США. У 2016 році обличчям бренду стали музиканти гурту Metallica.