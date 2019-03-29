Порошенко і Зеленський не прийшли на дебати, а Тимошенко прийшла

Кандидат у президенти Юлія Тимошенко все ж приїхала на дебати на телеканалі UA:Перший, але її опонентів — Петра Порошенка і Володимира Зеленського — там не було.

«Я прийшла на дебати, хоча дебати нема кого», — заявила вона.

Вона заявила, що розраховувала поспілкуватися з двома своїми конкурентами на президентських перегонах, але їх немає, і вона зараз піде, адже у неї багато «організаціних питань».

«Я була запрошена на дебати. Мені дуже шкода, що два потужних рейтингоносця не знайшли годину, а скоріше, хоробрості, сьогодні дебатувати. Я думаю, що дін в принципі ні на які дебати не прийде, а другий кандидат в президенти з великим рейтингом, він на велосипеді у нас їздить, я думаю, що він далеко їде і на велосипеді не доїхав», — зазначила Тимошенко.

Ведучі і запрошені журналісти почали вмовляти її залишитись, навіть почали ставити гострі питання. Спитали, чому вона збирається проводити референдум без відповідного закону і що вона робила на телеканалі «Інтер» з «комфортними» журналістами.

«Я приїхала сюди не для того, щоб ви мене ображали», — відповіла Тимошенко.

Ведучі спробували навіть присоромити кандидатку, нагадавши, що Анатолій Гриценко, коли дізнався, що опонентів не буде, все одно залишився в ефірі.

«Ми взагалі жінки слабші. Наша сила в нашій слабкості», — віджарувалася Тимошенко.

Також їй закинули, що вона тікає, бо злякалася запитань незалежних експертів.

Зрештою вона не піддалася і залишила студію телеканалу. При цьому пообіцявши, що обов’язково прийде на розмову з журналістами в будь-який день між першим і іншим туром, якщо її запросять.