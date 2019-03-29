США підготували нові санкції проти Росії з-за справи Скрипалів, – ЗМІ

США підготували нові санкції проти Росії через отруєння Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

За даними агентства, пакет обмежень вже готовий і чекає схвалення Білого дому. Які саме санкції будуть введені, не уточнюється.

Введення санкцій через отруєння Скрипалів США анонсували в серпні 2018 року: перший пакет набирала чинності відразу ж, а другий – більш жорсткий – передбачалося ввести через два місяці, якщо Росія не доведе непричетність до отруєння. В кінці жовтня радник президента з національної безпеки Джон Болтон заявив, що введення санкцій вирішено відкласти.