Один з кандидатів у президенти заявив про готовність підтримати Зеленського у другому турі

Сьогодні, 29 березня, Віталій Скоцик повідомив про готовність підтримати у другому турі Володимира Зеленського.

Про це він повідомив в ефірі українського телеканалу.

Кандидат у президенти Віталій Скоцик повідомив про готовність підтримати Володимира Зеленського у разі виходу того у другий тур виборів. Так він відповів на запитання журналістки Соні Кошкіної в ефірі ток-шоу «Право на владу».

Перед цим він повідомив, що не є нічиїм технічним кандидатом, так як відповідає за сотні однопартійців «Аграрної партії України». Також він розповів, що у нього, як кандидата, є свої спостерігачі 193 комісіях 199, у нього 3 тис. членів у виборчих комісіях і є 22 тис. спостерігачів, готових працювати і в другому турі. Скоцик зазначив, що поки ніяких переговорів з Зеленським він не вів, але такі наміри з’являться відразу після оголошення результатів першого туру.