«Мама, я намагаюся»: Омелян підірвав мережу сімейної листуванням

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян викликав ажіотаж у мережі листуванням зі своєю мамою.

Відповідним скріншотом поділилася у Facebook прес-секретар чиновника Марина Томко. «Найкраще в Facebook за сьогодні», – прокоментувала вона.

Так, один з користувачів в коментарях на сторінці міністра попросив його посприяти продовженню поїзда «Інтерсіті» 749/750 з Івано-Франківська до Чернівців, оскільки, за його словами, це – єдиний обласний центр, який з’єднаний з Києвом тільки одним поїздом.

Прохання підтримала в коментарях мама міністра Березня Омелян. «Приєднуюсь, тим більше перед туристичним сезоном, а Чернівці – перлина регіону», – написала вона.

Мама міністра Березня Омелян

Facebook Березня Омелян

«Блискуче», «Цитата дня», «Якщо мама сказала, то потрібно робити», «Володимир, що вас найбільше мотивувало до реформ? – У мене мама Facebook читає», «Найкраще, що я читав в цьому році», «Мама Березня – чемпіон«, – прокоментували українці.

«Мені здається, це добре, коли мої побажання збігаються з побажаннями мами міністра«, – зазначив Bogdan Staryk, який і написав коментар, викликав обговорення.