Трамп знову погрожує закрити кордон з Мексикою

Глава Білого дому вимагає від Мехіко зупинити незаконну міграцію, інакше він перекриє кордон.



Президент США Дональд Трамп в п’ятницю, 29 березня, заявив, що на наступному тижні закриє кордон з Мексикою, якщо Мехіко не покладе кінець потоків незаконної міграції в США.

“Якщо Мексика негайно не зупинить всю незаконну імміграцію, яка прямує в Сполучені Штати через нашу південну кордон, я закрию кордон або значні ділянки кордону на наступному тижні”, – написав Трамп в Twitter.

Раніше ЗМІ повідомили, що до кордону США рухається новий караван мігрантів з Центральної Америки і Куби.