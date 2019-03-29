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Трамп знову погрожує закрити кордон з Мексикою

29.03.2019

Трамп снова угрожает закрыть границу с МексикойГлава Білого дому вимагає від Мехіко зупинити незаконну міграцію, інакше він перекриє кордон.

Президент США Дональд Трамп в п’ятницю, 29 березня, заявив, що на наступному тижні закриє кордон з Мексикою, якщо Мехіко не покладе кінець потоків незаконної міграції в США.

“Якщо Мексика негайно не зупинить всю незаконну імміграцію, яка прямує в Сполучені Штати через нашу південну кордон, я закрию кордон або значні ділянки кордону на наступному тижні”, – написав Трамп в Twitter.

Раніше ЗМІ повідомили, що до кордону США рухається новий караван мігрантів з Центральної Америки і Куби.

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