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У центрі Києва грабіжник вирвав у жінки сумку з 1 000 000 гривень: введений план «Перехоплення»

29.03.2019

Чоловік у центрі Києва викрав з машини сумку, в якій знаходилося більше 1 000 000 гривень.

За даними правоохоронців, інцидент стався 29 березня близько 16:00 на вулиці Московській. Жінка-заявник сиділа в своєму автомобілі Volkswagen і поряд з нею знаходилася сумка з грошима. Поруч зупинилася інша машина, з неї вийшов чоловік, відкрив двері легковика та викрав сумку. Як виявилось, в ній знаходився 1 300 000 гривень.

Постраждала розповіла, що відразу після цього грабіжник сів у сірий автомобіль і поїхав у бік проспекту Лесі Українки.

За словами жінки, пограбував її чоловік грузинської національності, одягнений в сіру куртку.

Правоохоронці оголосили в столиці план «Перехоплення».

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