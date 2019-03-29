У Фастові судитимуть чоловіка, який під час сварки викинув свою дружину з вікна 4-го поверху

Фастівська місцева прокуратура Київської області направила до суду обвинувальний акт відносно 51-річного чоловіка, який під час сварки викинув свою дружину з вікна четвертого поверху.

Правоохоронці нагадали, що інцидент стався у листопаді минулого року.

«Між подружжям на ґрунті ревнощів виникла сварка, під час якої підозрюваний завдав жінці декілька ударів по обличчю, після чого схопив за горло і придавив. Надалі чоловік виштовхнув 49-річну потерпілу через вікно квартири, розташованої на четвертому поверсі житлового будинку в Фастові», — розповіли в прокуратурі.

Там додали, що в результаті падіння жінка померла на місці пригоди від отриманих тілесних ушкоджень.

Обвинувальний акт відносно чоловіка у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України, направлено до суду. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.