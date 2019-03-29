Готувалася провокація із підривом автобуса Білецького, — заступник голови РНБО Кривоніс

Невідомі можуть спробувати спровокувати хаос в Україні тим, що спробують підірвати автобус лідера політичної партії «Національний корпус» (раніше — «Азов»), депутата Верховної Ради Андрія Білецького.

Про це заявив заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос в коментарі телеканалу NEWSONE.

«Є перевірена інформація, що є спроби зробити провокації і підірвати або зробити імітацію підриву автобуса, на якому їздить Андрій Білецький. Це може спровокувати і продовжити розхитувати ситуацію в країні», — сказав Кривоніс.

Згідно з його даними, існує інформація тільки про факт спроби підриву. «Головне зараз-не допустити провокацій в середині країни. Тому що вони можуть дати хід до загальних звинувачень і розхитування ситуації», — підсумував він.

Поки невідомо, де саме може статися дана провокація і хто є її організатором.