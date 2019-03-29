На Борщагівці у Києві бензовоз задавив чоловіка, який переходив дорогу в «мертвій зоні»

Увечері в п’ятницю, 29 березня, на Борщагівці у Києві відбулося смертельне ДТП: бензовоз збив пішохода, який переходив дорогу в недозволеному місці.

За даними видання, інцидент стався близько 16:55 в районі бульвару Кольцова, 15. Чоловік-пішохід, який слідував на ринок, який знаходився через дорогу від нього, завантажив на візок товар і вирішив скоротити шлях і перетнути вулицю, не доходячи до пішохідного переходу. В цей час бензовоз стояв на дорозі, на світлофорі для автомобіля горів червоний, водій очікував дозволяючого сигналу.

Чоловік 1973 року народження переходив дорогу прямо перед бензовозом, тому потрапив в «мертву зону» поля зору водія. Коли загорівся зелений сигнал світлофора для машин, чоловік за кермом багатотоннажного бензовозу не побачив пішохода і почав рух. Він переїхав потерпілого кількома парами коліс. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

Фото: kiev.informator.ua