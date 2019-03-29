У Києві поліція затримала підозрюваного в нападі на інкасаторів три роки тому в Харківській області

У четвер, 28 березня, правоохоронці затримали підозрюваного в нападі на інкасаторський автомобіль Приватбанку у Харківській області, яке відбулося в 2016 році.

Про це повідомив перший заступник голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін на своїй сторінці в Facebook.

Затримання відбулося в Києві в ході проведення спеціальних заходів. Правоохоронцями був заарештований чоловік, 1978 р., що з 2016 року перебував в активному міждержавному розшуку за фактом розбійного нападу на автомобіль інкасаторів ПАТ КБ «Приватбанк». Аброськін нагадав, що напад на автомобіль інкасаторів відбулося в селищі Куп’янськ-Вузловий Харківської області 21 липня 2016 року. Зловмисники викрали 5,5 млн гривень.

На сьогоднішній день Дзержинський суд Харкова обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Скріншот, фото: Facebook/ В’ячеслав Аброськін