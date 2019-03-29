Неандертальці почали канібалами з-за глобального потепління

Французькі вчені знайшли докази того, що неандертальці, які жили на півдні Європи 128-117 тисяч років тому, змушені були їсти один одного з-за дефіциту тваринної їжі.
Археологи вивчили кістки шести неандертальців (двох дорослих, двох підлітків і двох дітей), знайдені в невеликій печері Мула-Герси на південно-сході Франції. Вони виявили на них сліди від порізів, зроблених кам’яними знаряддями, а також сліди від людських зубів. Подібні ознаки канібалізму виявилися і на останках неандертальців зі стоянок в Хорватії, Іспанії та Бельгії.
Кістки жертв канібалів були знайдені в геологічних відкладах, які відповідають останньому межледниковому періоду.
Експрес-інформація по країні
Франція (Французька Республіка) – держава в Західній Європі.
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Герб
Столиця – Париж
Найбільші міста: Париж, Марсель, Ліон, Тулуза, Ніцца
Форма правління – Президентсько-парламентська республіка
Територія – 674 685 км 2 (48-я в світі)
Населення – 64,5 млн осіб (22-я в світі)
Офіційна мова – французька
Релігія – католицизм
ІЛР – 0,888 (22-я в світі)
ВВП – $2,829 трлн (6-я в світі)
Валюта – євро
Межує з Бельгією, Люксембургом, Німеччиною, Швейцарією, Монако, Італією, Іспанією,
Андоррою
Під час останнього міжльодовикового періоду температура була на 1-2 °C вище, ніж сьогодні, і на кілька градусів вище, ніж у попередній період.
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», англійські канібали були естетами.
За матеріалами «Фокус»
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