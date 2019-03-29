«Нічого святого!» По Києву прокотилася хвиля нападів

У різних районах столиці 28 березня, за офіційною інформацією київської поліції, сталося шість нападів.

У Шевченківському районі Києва на початку першого невідомі напали на 37-річного чоловіка прямо біля виходу зі станції метро «Площа Льва Толстого»

Його побили та відібрали сумку, в якій було близько 30 тисяч гривень, а також золотий ланцюжок з хрестиком.

Чоловік втрачав свідомість, однак йому вдалося вирватися і стрибнути в машину таксі.

Ще один напад стався в Шевченківському районі на вулиці Тургенєвській близько 21 години. До 75-річній жінці підбіг чоловік і вихопив сумку, в якій знаходився гаманець з 600 гривнями і ліки в ампулах. Після цього злочинець зник.

В цей же день в поліцію звернувся киянин, якого пограбували раніше в Солом’янському районі. На вул. Волинської невідомі напали на 56-річного чоловіка і відібрали сумку, в якій були документи, мобільні телефони та 15 тисяч гривень.

За інформацією джерела OBOZREVATEL, нападом на літніх жінок і навіть дітей (у них відбирають мобільні телефони) зазвичай не гребують наркомани. «У таких нема нічого святого», — додало джерело.