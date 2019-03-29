Леся Подерявянского звільнили: Порошенко замінив десятки довірених осіб на виборах

Петро Порошенко раптово вирішив замінити десятки довірених осіб на виборчих дільницях.

поет Іван Малкович, художник Лесь Подерв’янський, директор Могилянської бізнес-школи Олександр Саврук, керівник громадської організації «Рух за українську помісну церкву» Семен Кабакаев і працівниця Міноборони Діана Петреня, актор Ахтем Сєїтаблаєв і соліст групи «Мандри» Сергій Фоменко.

Чудеса та й годі!

Замість безробітних зірок понанимали переважно юристів.

Цікаво, з чим же пов’язана така неласка? Поети адже так хвалили гаранта і так виспівували його гідності… І тут на тобі! Така невдячність.

Мавр зробив свою справу, мавр має піти… Але залишимо маврів і перейдемо до білим людям. Хто ж вони?

Замість Подерев’янського довіреною особою гаранта став Олександр Гук, працівник ВАТ «Нифар» з Чернігівщини. Малковича ж замінив Євген Чугаєв — заступник директора з правового забезпечення КП «Лісопаркове господарство» Конча-Заспа».

Що стосується соліста «Мандри» Сергія Фоменка, то більш гідним кандидатом на роль довіреної особи виявився Павло Шестак, працює в ТОВ «Дарйон Кепітал» в Білій Церкві.

Вісь така х..ня, малята, любі хлопчики дівчата!