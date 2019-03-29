У Косово заборонили всі азартні ігри: названа причина

Азартні ігри заборонили через вбивств в казино



У Косово заборонили всі азартні ігри протягом наступного десятиліття з метою припинення злочинності після вбивства двох співробітників казино.

Відповідне рішення ухвалив парламент.

Останнім часом в Косово стали дуже популярні ставки на спорт. Косово вважається одним з найбідніших куточків Європи, де безробіття зачіпає близько третини населення.

За словами прем’єр-міністра Рамуша Харадіная, ця міра була спрямована на “зміцнення громадської безпеки”.

“Ми не допустимо, щоб ці місця стали аренами злочинів, що забирають життя людей”, – сказав він.

На початку березня в двох казино були вбиті двоє людей. За підозрою в одному з вбивств заарештували співробітника поліції.

Напередодні заборони поліція закрила більшість з 470 гральних закладів у Косово.