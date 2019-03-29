В Україну не пустили росіянина з ножем і георгіївськими стрічками

Прикордонники затримали у Чернівецькій області росіянина, в якого було два закордонні паспорти, георгіївська стрічка і ніж.

“До пункту пропуску “Порубне” на в’їзд в Україну прибув 52-річний чоловік за кермом автомобіля російської реєстрації. На контролі він надав паспортний документ громадянина Болгарії. Але у прикордонників виникли сумніви щодо мети поїздкі, яку заявив чоловік, і пред’явлення явлених ним документів, тому було прийнято рішення поглиблено оглянути його речі і машину. Під час спільного прикордонно-митного огляду правоохоронці виявили у чоловіка інший документ – паспорт громадянина РФ, крім того, в машині знаходився ніж, заборонений для переміщення через кордон, і георгіївські стрічки, які теж не дозволені в Україні”, – йдеться у повідомленні відомства.

За фактом події прикордонники сповістили правоохоронні органи. Росіянина притягнули до адміністративної відповідальності, відмовили у перетині кордону і заборонили йому в’їзд на територію України.