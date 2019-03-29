Бережна: Медведчук і Бойко збирали голоси за відсторонення Януковича

Громадський діяч розповіла про те, що її дочка-депутат ВР Ірина Бережна, залишила свою депутатську картку для голосування Нестору Шуфричу, так як планувалося голосування за введення надзвичайного стану на окремій території ! Це було у 2014.

«Пізніше на сайті Ради були опубліковані результати голосування та Ірина побачила, що вона нібито проголосувала за відсторонення Януковича і призначення Турчинова. Вона відразу зателефонувала Шуфричу, і той їй виправдання сказав, що Медведчук йому поставив завдання знайти додаткові голоси, щоб було конституційну більшість!

Правозахисниця розповіла, що її дочка на наступний день вилетіла до Києва, і домоглася у Верховній Раді внесення змін в результати голосування , Її вказали як відсутню». Далі, Олена Бережна пише, що її дочка Ірина повідомила, що Медведчук підтримав держпереворот, «так як відбувся змову Фірташа з Медведчуком!». Подивіться, звертається вона, результати голосування на сайті ВРУ.

Зараз триває робота на результат Порошенко, — зазначає Олена Бережна.

Нагадаємо, що народний депутат Ірина Бережна в 2017 році трагічно загинула.