Вбивство Гандзюк: Рищука допитали на поліграфі

Заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації Євген Рищук давши свідчення на поліграфі.

Рищук перебував близько шести годин в Київському науково-дослідному інституті судових експертиз на проведенні психологічної експертизи із застосуванням комп’ютерного поліграфа.

Також уточнюється, що він давши згоду на проведення цієї експертизи в Службі безпеки України.

Раніше повідомлялося, що Рищук звертався до підозрюваного в убивстві Катерини Гандзюк Олексія Левіна з проханням «якось покарати» активістку та обіцяв заплатити за це. За даними Слідство.Інфо, Рищук міг бути причетний до підпалів лісу на Херсонщині, про які писала Гандзюк.

28 березня у Херсоні активісти влаштували акцію протесту під управлінням поліції та будинком Рищука.

Нагадаємо, 25 березня у Києві презентували фільм-розслідування про вбивство Катерини Гандзюк. Мешканці столиці, які не встигли подивитися фільм «Гандзюк: системне вбивство» 25 березня, матимуть змогу переглянути фільм 30 березня о 17:30 в кінотеатрі «Ліра»; 2 квітня о 20:00 у кінотеатрах «Дніпро», «Флоренція», «Лейпциг» та кінотеатрі ім. Т. Р. Шевченка.