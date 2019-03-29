Чеський бізнес Олександра Тимошенка: компанії і партнери

Незабаром українці дізнаються ім’я нового президента, або ж і президентки країни, в разі, якщо політик-ветеран Юлія Тимошенко отримає більшість голосів на виборах.

В останні передвиборчі тижню Юлія Тимошенко почала з’єднання являтися на людях не сама, а разом зі своїм чоловіком Олександром, який, за її словами, утримує батьківщину, поки вона займається політикою. Однак, як з’єднання ясувало Радіо Свобода, підприємницька діяльність Олександра Тимошенка у Чехії, де він має політичний притулок і займається бізнесом майже 20 років, викликає запитання з огляду на непрозорість і на репутацію деяких його ділових партнерів.





Юлія та Олександр Тимошенки у Києві, 2004 рік

Щоб дізнатися, наскільки успішним є цей бізнес Олександра Тимошенка у Чехії, Радіо Свобода звернулося до офіційних даних чеського реєстру, чеських журналістів, що писали про життя і бізнес Олександра Тимошенка у Чехії, і деяких його ділових партнерів.

Інформація про ліквідацію першої компанії Олександра Тимошенка в Чехії

Компанія, яку Олександр Тимошенко заснував разом зі своїм компаньйоном Олексієм Гулидіним із Дніпропетровська, опублікувала лише установчі документи, зразки підписів, кілька нотаріальних реєстрацій і договір про передачу акцій за всі 12 років свого існування. На думку експерта з комерційного права з суду Усті-над-Лабем Їржі Беднаржа, до якого звернувся журналіст видання iDnes, це є порушенням закону.

«Згідно з законом, компанії повинні публікувати річні звіти, регулярні, позачергові і консолідовані фінансові звіти», – зазначив Беднарж у розмові з чеським журналістом. У місцевій податковій службі уточнили, що за ці порушення державна установа може накласти штраф – 3% від вартості активів.

Альо в тій годину Олександрові Тимошенку було не до чеського бізнесу – вже у листопаді 2000 року, тобто через кілька місяців після реєстрації компанії в Чехії, Генеральна прокуратура України відкрила проти Тимошенка кримінальну справу за підозрою про хабар колишньому прем’єр-міністрові Павлу Лазаренкові на суму 4,6 мільйонів доларів.

Іще раніше Олександра Тимошенка і ще одного з керівників корпорації «Єдині енергетичні системи України» Валерія Фальковича звинуватили в тому, що вони, використовуючи свої службові повноваження, в 1993 році вчинили незаконну операцію продажу металопрокату в країни Далекого Сходу на суму 800 тисяч доларів США. Обох затримали й посадили в Лук’янівське СІЗО Києва.

Юлія Тимошенко з 1997 по 1999 рік була заступником Лазаренка у партії «Громада»

Юлія Тимошенко, яка у 1990-х роках була був разом із чоловіком одним із керівників корпорації «Єдині енергетичні системи України», на момент арешту чоловіка була віце-прем’єр єром.

Провівши під арештом менше ніж півроку, у серпні 2001 року Тимошенко і Фалькович виходять на волю. 30 квітня 2002 року Києво-Святошинський районний суд Київської області закрив усі кримінальні справи, порушені щодо Олександра Тимошенка, скасував усі висунуті йому обвинувачення, а також визнав дії Генеральної прокуратури України щодо Олександра Тимошенка незаконними і закрив усі кримінальні справи, порушені щодо нього і його дружини.

Тимошенко і українські боргі