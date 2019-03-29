Зірка «Орел і Решка» відмовилася від українського громадянства

Українська телеведуча і режисер Жанна Бадоєва, відома по роботі в шоу «Орел і решка», розповіла, що змінила громадянство на італійське.

Таке визнання вона зробила в інтерв’ю російській журналістці Ірині Шихман у програмі «А поговорити?» на YouTube. Бадоєва уточнила, що прийняла це рішення після заміжжя і еміграції в Італію, де вона живе з 2015 року.

Також ведуча заявила, що в Україні її забули, так як вона давно не з’являлася на телеекранах.

«Я там нічого не веду, вони мене, напевно, забули. Працюю в розважальному слоті, тому, в принципі, розважає людей усього світу», — пояснила Бадоєва.