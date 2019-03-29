Кучма, і Кравчук, теж не підтримав Порошенко

Напередодні перший президент України Леонід Кравчук озвучив звернення до українців, в якому різко розкритикував Петра Порошенка — тим самим закликавши людей не голосувати за нього. Сьогодні схоже, хоча й більш м’яке за формою, заяву проти нинішнього президента озвучив Леонід Кучма.

Другий президент України (1994-2005) Леонід Кучма закликав співвітчизників прийти в неділю, 31 березня, на виборчі дільниці і проголосувати на виборах глави Української держави і тим самим визначити шлях подальшого розвитку країни.

«Я насамперед хочу звернутися щоб сказати — прийдіть, люди добрі, на вибори. Тому що сьогодні перед Україною стоїть завдання – який шлях ми оберемо?

Ми бачимо, в якому стані сьогодні перебуває Україна. Можу трошки алегоріями сказати — ми практично побудували паркан розділовий в Україні, сьогодні є дві України, а це жах!

Я згадую, що завжди у нас було гасло – «За єдину Україну!», про це ми забули. Тому що їх дійсно сьогодні дві і одна намагається диктувати всім свою волю, а це шлях в нікуди.

Тому я думаю, що з цієї точки зору також люди повинні подумати — що ж завтра? Якою ми хочемо бачити Україну?«, — сказав Кучма в інтерв’ю журналістам у п’ятницю в Києві.

Другий президент України підкреслив, що в даний час Україна займає останнє місце у всіх рейтингах, насамперед, з точки зору економіки».

«Економіка у нас нижче плінтуса, машинобудування взагалі сьогодні можна сказати, не існує, тільки залишки. (…)

Економіка на першому місці має бути сьогодні. Тому що коли ми говоримо про армію, то як будувати Збройні сили і потужну армію, якщо економіки немає у нас?

Ось тому треба над цим думати в першу чергу«, — переконаний він.

Разом з тим, Кучма зазначив, що згаданими темами проблеми в Україні не обмежуються.

«Ну а далі там стільки проблем!

Головне, щоб зацікавленість іноземного інвестора — в таку країну, де не працює правова система, ніхто не прийде, а без іноземних інвестицій нічого не буде«, — сказав він.

«Так що це головне — прийти на вибори і віддати свій голос.

У нас же люди добре розуміють, чого вони хочуть завтра, от завтра і треба проголосувати«, — підсумував другий президент України.