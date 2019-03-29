Олександра Усика позбавили чемпіонського поясу

WBA позбавила Олександра Усика чемпіонського пояса у важкій вазі, повідомляється на офіційному сайті боксерської організації.

Крім того, WBA скасувала промоутерські торги по бою між Усиком та росіянином Денисом Лебедєвим.

WBA отримала від українця офіційний лист, в якому Олександр заявив про бажання перейти суперважку вагову категорію, наголошується в комюніке.

«У світлі нових обставин, пов’язаних з кар’єрою Усика, комісія закрила раніше анонсовані промоутерські торги по можливому поєдинку Олександра проти росіянина Дениса Лебедєва», – йдеться в повідомленні.

WBA примушувала Усика провести бій з росіянином.