Вдова Маккейна прибула в Україну, буде спостерігачем на виборах

В Київ, у складі делегації США, яка буде спостерігати за виборами президента в столиці та інших містах України, прибула вдова сенатора від штату Арізона в Конгресі США Джона Маккейна — Сінді Маккейн.

«Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з вдовою американського сенатора Джона Маккейна Сінді Маккейн і делегацією Міжнародного республіканського інституту та Інституту імені Маккейна університету Арізони. Делегація, у складі якої прибула Сінді Маккейн, буде спостерігати за демократичністю процесу волевиявлення громадян на виборах президента України, які відбудуться 31 березня», — йдеться в повідомленні.

Вдова сенатора розповіла, що її чоловік «дуже любив Україну і її народ і опікувався долею вашої держави».