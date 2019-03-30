На Дніпропетровщині прогримів потужний вибух: зруйновані кілька будинків

У п’ятницю, 29 березня, в Покровському районі Дніпропетровської області вибухнув приватний будинок.

Інцидент стався в одному з селищ міського типу близько 16:00. Приватний будинок, де знаходився епіцентр вибуху зруйновано повністю, вибухова хвиля пошкодила ще три сусідніх житлових будинки.

За даними поліції, це схоже на вибух побутового газу, проте точна причина події ще встановлюється. Правоохоронці повідомляють, що вибух був без горіння. В результаті інциденту постраждав власник будинку, якого госпіталізували в Покровську лікарню. За попередніми даними, він отримав закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, термічні опіки. Стан його оцінюється як стабільно важкий.