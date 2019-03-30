На українських дорогах помітили страуса: змушував водіїв гальмувати

В українському селі по дорогах бігав страус.

Мова йде про селище Крупець в Хмельницькій області, передає УНІАН. На відео, яке було опубліковано в Facebook, видно, що страус вибіг на дорогу і змусив автомобіль зупинитися.

Після цього з’являється невідомий чоловік і намагається зігнати його з дороги.

Звичайний день у селі Крупець…

Posted by Galina Vdovich on Thursday, March 28, 2019

Нагадаємо, на японському острові Хоккайдо можна купити їжу у самого мимишного продавця. Він продає солодкий запечена картопля

Прямо посеред однієї з вулиць встановлений кіоск, з-за прилавка якого визирає милий песик породи сіба-іну. Клієнти самі беруть товар всередині гриля, виставленого у лавки, а продавець контролює і веселить покупців.

Розумний песик час від часу відпочиває під стійкою, але, як тільки підходить покупець, він стає на задні лапи і вітає людини. Оплатити товар можна карткою або готівкою. Але, як видно з напису на кіоску, продавець не дає здачі, вона залишається йому на корм.

Зовсім недавно в мережі всі засуджували кішку, яка вважає себе охоронцем магазину і нападає на чоловіків, а батьків з дітьми пропускає.

Незвичайна поведінка тварини зафіксувала камера відеоспостереження біля магазину. Кішка цілеспрямовано накидалася на чоловіків і собак, що проходить повз неї. Місцеві жителі розповіли, що зазвичай вона веде себе дуже спокійно. Нещодавно у неї народилися кошенята і, можливо, таким чином вона хоче захистити їх від сторонніх.

Домашні тварини не тільки можуть бути милими продавцями, а ще й відмінними докторами. Багато хто помічав, якщо у людини щось болить, кішки часто лягають саме на це місце. Потужне біополе цих маленьких тварин здатне поліпшити загальне самопочуття людини. Вчені довели, що приємне котяче муркотання здатне змусити зламані кістки зростатися швидше.

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Технології

Нагадаємо, що не так давно в Мережі військові показали головних помічників на передовій. У бійців ЗСУ на Донбасі теж є свої «домашні» тварини – полегшити їх перебування на передовій допомагають брати наші менші.

Незважаючи на важкі будні військових, вони прагнуть до затишку і заводять домашніх кішок для того, щоб їх місце перебування хоч трохи нагадувало будинок і затишок.

Нагадаємо, що вчені розповіли, як собаки відчувають нехороших людей.

Раніше Hyser повідомив, що в Таїланді з’явилося унікальне кафе де можна пограти з коргі.

Також Hyser писав, що американці придумали, як перетворити собак в кур’єрів.