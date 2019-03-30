«П» особисто дав добро: Порошенко вляпався у новий корупційний скандал, з’явилися незаперечні докази махінацій, відео вражає

Ігор Кононенко, який є близьким соратником і бізнес-партнером президента України Петра Порошенка, причетний до розкрадання коштів в енергетиці.

Журналісти змогли отримати записи телефонних розмов фігуранта справи екс-нардепа Дмитра Крючкова, слідство по якій уже проводило декілька років тому Національне антикорупційне бюро, йдеться у розслідуванні програми «Схеми. Корупція в деталях».

Журналісти заявили, що на справжність їх перевірили експерти в США. Експертиза, за їх словами, довела високу ймовірність справжність голосів.

Аудіоматеріали стосуються періоду весни-літа 2015 року. У них присутній Дмитро Крючков.

На одному із записів близький соратник президента Ігор Кононенко цікавиться ходом розрахунків Крючкова з державою.

Кононенко: Ти скажи мені, а коли ти плануєш це саме – по Харкову «згорнутися»?

Крючков: Два тижні. Дедлайн – два тижні.

19 квітня 2015 року Гачків звітував Кононенко, як зірвати збори акціонерів «Запоріжжяобленерго», призначені на 21 квітня, для того, щоб на засіданні не змінили його керівника.

«Ми вже знайшли і реєстр, і реєстратора… у вівторок за будь-якої погоди нічого не станеться», — сказав Крючков у телефонній розмові.

Під час засідання в той день планувалося припинити повноваження керівника обленерго Ігоря Корниленкова, і це намагалися запобігти Гачків і брати Суркіси за сприяння Кононенко. Їх зацікавленість полягала в реалізації корупційної схеми, яка згодом завдала «Запоріжжяобленерго» півмільярдні збитки.

«Ще в 2015 році «Запоріжжяобленерго» погодилося, що великі місцеві промислові підприємства будуть платити за вже поставлену електроенергію – приватної компанії Крючкова «Енергомережі». А ця фірма у свою чергу повинна віддати гроші постачальнику. На ці нехитрі тристоронні договори пішли такі заводи олігархів: «Запорізький титано-магнієвий комбінат», «Дніпроспецсталь» і «Запорізький завод феросплав». От тільки гроші за електроенергію «Запоріжжяобленерго» від Крючкова так і не дочекалося. Таким чином тільки в 2015 році напівдержавне підприємство недоотримало півмільярда гривень», — йдеться в розслідуванні.

До цього суперник Порошенко, лідер передвиборних рейтингів Володимир Зеленський заявив, що його виборча кампанія обійшлася в 70 мільйонів гривень. За словами шоумена, гроші вкладав він сам, його друзі та компаньйони по Студії «Квартал 95».

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За інформацією того ж «Чесно», в гривневому еквіваленті передвиборні витрати Петра Порошенка є рекордними в історії виборів президента України. Але в перерахунку на долари він витратив менше $15,4 млн, тоді як екс-президент Віктор Янукович у 2010 році витратив понад $40 млн, а Юлія Тимошенко — $36 млн.

До речі, Bloomberg зробив різку заяву про Україну перед виборами.

Журналісти розповіли, як змінилася країна після Революції Гідності.

У відео акцентують увагу на тому, що українці розчаровані тим, що протест 2014 року не приніс бажаних результатів, країна загрузла у війні, а корупція і досі залишається однією з найбільш гострих проблем.

Нагадаємо, що президент України Петро Порошенко має план «Б» на випадок, якщо зазнає поразки на майбутніх виборах.

Раніше Hyser повідомляв, що Порошенко побив рекорд за вартістю передвиборної агітації.

Також Hyser писав, що Порошенко задекларував нечувану суму перед виборами.