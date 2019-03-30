Названі чотири способи підвищити гемоглобін: допоможуть уникнути проблем зі здоров’ям

Знижений гемоглобін в крові призводить до небезпечної анемії, тому потрібно знати, як його підвищити, щоб уникнути серйозних проблем зі здоров’ям.

Існують чотири перевірених способу як підвищити гемоглобін. Низький рівень гемоглобіну веде до порушення роботи різних органів і систем, коли з’являється кисневе голодування. Низький рівень гемоглобіну — це початок недокрів’я (анемія), інформує POLITEKA.

Підвищити рівень гемоглобіну допоможуть наступні поради:

1. Вживання продуктів харчування, що містять залізо. Це можуть бути продукти тваринного походження (всмоктується в шлунково-кишковий тракт у розмірі 25-30%,): м’ясо, яйця, риба, сало, продукти харчування рослинного походження (всмоктується лише 5-10%): крупи, бобові, зелень, фрукти, ягоди, чорний хліб.). Для профілактики анемії медики рекомендують регулярно вживати сухофрукти, вівсяну і гречану крупи, шипшина, яблука, зелень, чорний хліб, свіжі соки.

Для профілактики анемії медики рекомендують регулярно вживати сухофрукти

2. Побільше вітаміну С. Вітамін С сприяє засвоєнню заліза організмом. Саме тому варто їсти якомога більше продуктів, багатих вітаміном С. А це, як давно відомо: цитрусові, солодкий болгарський перець, шипшина, зелень, ківі, квашена капуста.

3. Уникайте деяких продуктів. Є ряд продуктів, які мають зворотний ефект – вони помітно погіршують процес засвоєння заліза в організмі. Це: шоколад, натуральний кава, сир, згущене молоко, пшеничне борошно. Ці продукти потрібно звести до мінімуму у своєму меню або повністю виключити з раціону.

Шоколад і натуральна кава потрібно звести до мінімуму у своєму меню

4. Приймайте фітопрепарати. В якості ще одного варіанту підвищення рівня гемоглобіну може бути рекомендовано вживання різних натуральних фитокомлексов.

Раніше повідомлялося, що, здавши найпростіший аналіз можна визначити і попередити багато захворювань. Аналіз крові можна здавати і після їжі, в той час як для розгорнутого аналізу це треба робити виключно натщесерце. Відповідь проста, розгорнутий аналіз крові передбачає встановлення конкретних і чітких показників, а їжа змінює ці показники, як у випадку вимірювання цукру в крові, який підвищується після їжі.

Для того щоб прокоментувати і пояснити результати аналізів лікар бере до уваги стан здоров’я, стать і індивідуальні особливості пацієнта (вагітність і ПМС).

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Суспільство

Гемоглобін – білок, який міститься в еритроцитах. Його функція в тому, щоб переносити кисень і усувати вуглекислий газ з легких тканин. Норма гемоглобіну для жінок варіює між 120-140 г/л, для чоловіків – 130-160 г/л. Низький рівень гемоглобіну говорить про те, що в організмі можуть бути проблеми з анемією, кровотечею, крововтратою і ураженням внутрішніх органів. Високий рівень гемоглобіну сигналізує розвиток хвороби крові та серцеву недостатність.

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