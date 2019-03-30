Топ-5 найбільш небезпечних місць для відпочинку: сюди краще не їхати навіть екстремалам

Серед небезпек, які підстерігають у цих подорожах — вуличні вбивці, терористи, смертельні захворювання і отруйні змії.

Попереду сезон відпусток. Багато туристів, втомившись від «старої» Європи, або стандартного all inclusive в Туреччині, починають шукати більш оригінальні місця для відпочинку. Але в деякі країни і міста краще не їздити навіть екстремалам, попереджає портал «Акценти».

Експерти склали рейтинг 5 найбільш небезпечних місць, куди точно не варто брати квитки. Якщо, звичайно, ви хочете залишитися в живих.

Каракас, Венесуела

Каракас користується поганою славою «самого небезпечного міста на Землі» з-за неймовірного розгулу злочинності. Витрати на поліцію владі довелося скоротити (і тепер її майже немає), так що місцеві кримінальні діячі творять практично все, що хоче. Пограбувати і вбити можуть в центрі міста, в парку, в метро — де завгодно.

Ла-Оройа, Перу

Місто Ла-Оройа в перуанських Андах — одне з небагатьох місць в світі, де вже багато років регулярно випадають кислотні дощі. З-за роботи металургійного комбінату в атмосферу тут щодня викидається свинець, цинк, мідь і двоокис сірки, які дуже легко «осідають» в людському організмі. Приблизно у 33 000 (35 000!) жителів міста спостерігаються серйозні проблеми зі здоров’ям.

Колумбія

У деяких районах Колумбії діють збройні угруповання, відповідальні за контрабанду наркотиків, а також за численні випадки викрадення людей. Тому перш, ніж їхати в цю країну, необхідно досконально вивчити всю інформацію і уникати небезпечних областей.

Сомалі

Всі ми чули про сомалійських піратів, але тут небезпечно не тільки в морі, але і на суші. Радикальні настрої і релігійні чвари в Сомалі стають приводом для запеклих конфліктів, збройного протистояння й терактів.

Зміїний острів, Бразилія

Острів Кеймада-Гранді, або Зміїний, розташований в Атлантичному океані в 35 км від берегів Бразилії.

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Технології

Ця місцевість повністю відповідає своїй назві: на 1 квадратний метр припадає аж 5 змій!

Причому саме тут мешкає один із найнебезпечніших змій у світі — острівний ботропс, чий укус викликає швидке омертвіння тканин, гостру ниркову недостатність, шлунково-кишкові та мозкові кровотечі.

А де безпечно?

Звичайно, жодна країна не зможе забезпечити туристу 100% безпеку. Але в рейтинг держав, куди в 2019 році можна поїхати «без задньої думки», увійшли Сінгапур (на першому місці), Норвегія, Ісландія і Фінляндія.

Також високий рівень безпеки, за даними онлайн-сервісу Wegoplace Solo Travel Safety Report, наголошується в Узбекистані, Гонконгу, Швейцарії, Канаді, Індонезії і Данії.

Нагадаємо всі правила і нюанси, які потрібно знати про туристичну страховку.

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