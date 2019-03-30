Гуцулка перепела хіт з «Слуги народу» на свій лад: Зеленський позаздрить

Популярна коломиянка перепела саундтрек до відомого українського комедійного серіалу «Слуга народу».

Відповідне відео опублікували на Youtube. Про це пишуть Акценти.

Журналістка телеканалу НТК і радіоведуча студії «Сяйво» Марина Максимов, відома на місцевому телебаченні як Баба Доцька, перепели саундтрек до серіалу «Слуга народу». Також вона зробила комедійне відео до цієї пісні.

Автори кліпу — команда «Ліберті медіа» заявили, що відео не містить агітації за одного кандидата. А також рекомендується дивитися цю пародію тільки тим, у кого є почуття гумору. Варто зазначити, що відео знімали на Коломийщині, в Печеніжині і П’ядиках.

Пародія на кліпи відомих виконавців особливо популярні в Україні. Іноді вони набирають більше переглядів, ніж оригінали. Перевершити популярність відомої пісні «Плакала» від групи KAZKA навряд чи вдасться але на це було знято не одна пародія.

Наприклад, український комедійний проект «Чоткий Паца» зняв забавний ролик-пародію на популярний хіт, де висміяв поведінка багатьох українців у період новорічних свят. Користувачі мережі активно відреагували на пародію, висловивши свої думки у коментарях під відео. Також в Мережі випустили кліп-пародію про кандидатів у президенти України на основі того ж хіта групи.

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А ось пародія на Calvin Klein за кілька днів зібрала більше переглядів, ніж оригінал. В американському телешоу Late Late Night Show з відомим британським коміком і провідним Джеймсом Корденом вийшла забавна пародія на рекламний ролик Calvin Klein.

Концепція ролика відсилає до старих рекламним кампаніям Calvin Klein 1980-х і 1990-х. Джеймс Корден у своєму пародійному відео зображає вічно незадоволеного сусіда в халаті, який не може потрапити у ванну, зайняту Кендалл Дженнер, і залишається без пластівців на сніданок, тому що останні з них доїв Шон Мендез.

Нагадаємо, як бачать російські новини в Німеччині.

Раніше Hyser повідомив, що російський блогер створив пародію на кліп «Плакала» групи KAZKA (відео).

Також Hyser писав, що Путіна висміяли за безглузду пародію на Бреда Пітта.