Десять причин, за якими чоловік відмовляється від сексу

Сексолог назвала причини відсутності сексуального бажання у чоловіків.

Ольга Василенко розповіла, як вчинити жінці у трапилася ситуації. Про це пише «24tv».

Існує гидке стереотип, що чоловік завжди готовий зайнятися сексом, а жінка, тим часом, зволікає. Але в реальному житті все інакше: іноді жінка хоче, а чоловік – ні.

Причини відсутності сексуального бажання:

1. Слабка статева конституція. Це те, що дано нам від природи. Ми називаємо темпераментом, лібідо, але суть одна. Кожен з нас хоче сексу у відповідності зі своєю статевою конституцією.

2. Вік. З віком чоловіки хочуть все менше і менше.

3. Недосипання і втому. Втомлений організм думає про відпочинок, а не про зайві навантаження.

4. Харчування і спосіб життя. Зайва вага і шкідливі продукти погано впливають на чоловіче здоров’я.

5. Гормональний збій. Чоловікам теж потрібно ходити до ендокринолога і за призначенням лікаря приймати тестостерон.

6. Стреси, депресія, антидепресанти.

7. Хвороби. Всі сили йдуть на виживання, а не продовження роду.

8. Сублімація (перенаправлення енергії) в спорт, роботу, творчість.

9. Відсутність мотивації на секс, образи на партнерку, сварки.

10. Страхи. Часто ці страхи викликають жінки, коли критикують секс з партнером.

«Видихнути, взяти листок, виписати наявні причини і задати собі питання, «а з якими причинами я можу допомогти розібратися?». Всі інші причини потрібно обговорити з партнером і дати йому зрозуміти, що вас не влаштовує ситуація, яка склалася. Тому що там, де одна жінка подасть на розлучення через відсутність сексу, інша буде мирно жити далі з таким чоловіком. І жоден сексолог не має права радити що робити», — розповіла Василенко.

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Суспільство

Британські вчені з’ясували, коли і як жінки видають стогони під час сексу. Хоча жіночі оргазми найчастіше зустрічалися під час попередніх ласк, стогнали дівчата до або під час еякуляції чоловіки. Також жінки зізналися, що стогнуть, щоб розігнати нудьгу, прогнати втому або сигналізувати про біль або дискомфорт під час сексу.

Нагадаємо, що в Україні прийнятий скандальний закон про секс.

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