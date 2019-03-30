Вчені створили штучні кровоносні судини: це переверне науку

Вчені створили штучні кровоносні судини.

Досягнення здійснено биоинженерами з Єльського Університету, передає fainaidea. Вони стверджують, що їхній винахід здатне прижитися в тілі людини. Вчені помітили, що з часом штучна тканина починає сприйматися тілом як природна.

Раніше фахівці сумнівалися в тому, що штучна тканина зможе інтегруватися в кров’яну систему людини, однак досвід підказує, що створити кровоносні судини цілком реальні.

Це означає, що в майбутньому біоінженерія зможе створювати ефективні імпланти.

Нагадаємо, вчені розповіли, як боротися з гіпертонією без ліків.

Для цього використовуйте томатний сік. Досить пити 150 мілілітрів, щоб значно знизити тиск. При цьому не потрібно додавати в нього сіль, інакше це спровокують ускладнення гіпертонії.

При цьому лікарі повідомляють, що високий тиск часто з’являється з-за неправильного харчування або сидячого способу життя.

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Технології

Також ми називали напої, які допомагають знижувати кров’яний тиск. Першим у цьому списку є чай каркаде. Він допомагає вивести зайву рідину з організму. Це рятує багатьох людей, у яких є гіпертонія.

Другим напоєм в тому рейтингу є зелений чай. Якщо приймати по одній або дві чашки в день допомагає скоротити ризик розвитку гіпертонія на п’ятдесят відсотків.

Третім у цьому списку є сік з ананаса. Його компоненти це калій і аскорбінова кислота. Він по своїм природним властивостям схожий на аспірин. Його рекомендують вживати навіть тим людям, які пережили інсульт або мають атеросклероз.

Сік з буряка — це хороший засіб для поліпшення м’язового кровотоку. Він значно зміцнює серце. У ньому багато корисної для нас азотної кислоти.

Також вівсяна каша виявилася найбільш корисною їжею для людей, які страждають гіпертонією.До такого висновку прийшли американські дослідники.

Ними був проведений експеримент з людьми, які страждали на гіпертонію.В їх добовий раціон була включена вівсяна каша.

Через півтора місяці близько сімдесяти п’яти відсотків учасників знайшли у себе зниження кров’яного тиску до норми, а також стабілізацію стану.існує ряд ознак, які допоможуть завчасно виявити порушення в роботі серця.

Нагадаємо, вчені винайшли «розумну голку».

Як повідомляв Hyser, вчені знайшли спосіб лікування діабету і хвороби Альцгеймера.

Також Hyser писав, що лікарі розробили препарат проти небезпечних проблем з серцем.