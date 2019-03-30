Євросоюз обмежить швидкість авто: що потрібно знати українським водіям

В ЄС збираються позбавити водіїв можливості порушувати правила.

Мова йде про нові правила для автовиробників, які поступляться через три роки, передає mmr. Згідно з новим законодавством, всі автомобілі, які будуть продаватися на території ЄС, повинні бути оснащені двадцятьма системами безпеки.

У списку обов’язкових речей повинен бути примусовий обмежувач швидкості, засіб контролю за втомою і рівнем концентрації водія. Також у всіх автомобілях повинен бути так званий «чорний ящик», який повинен зберігати показники різних бортових засобів транспортного засобу.

Ще кожен автомобіль повинен бути оснащений системою екстреного гальмування, яка вміє визначати як транспортні засоби, так і пішоходів.

Багато з цих систем і так є в сучасних автомобілів. Однак до 2022 року практично всі продавані європейські транспортні засоби повинні будуть мати їх.



Нагадаємо, автолюбителі розповіли, як швидко можуть зарядитися сучасні електромобілі.

І незважаючи на всі переваги авто на електротязі, для їх зарядки потрібно надовго підключатися до джерела струму.

Багато власників заряджають їх від домашньої мережі, а хтось використовує зарядні станції в публічних місцях.

Але є один показник, який оцінює швидкість зарядки батареї електромобіля. Прийнято вважати, це час так званої “швидкісний” зарядки від 0 до 80%. Звичайно, ситуації, коли електромобіль приїде заряджатися з залишком в 1-2% вкрай малоймовірні, і автовиробники продовжують оперувати цим показником.

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Технології

Нижче наведено список, з якою швидкістю заряджається певна марка автомобіля:

Nissan зазначає, що батарея LEAF Plus досягає 80 відсотків за 60 хвилин при 50 кВт або за 40 хвилин при 100 кВт;

Hyundai заявляє, що Kona Electric заряджається на 80 відсотків за 75 хвилин при 50 кВт або 54 хвилини при 100 кВт;

Jaguar I-Pace досягає свої 80 відсотків за 40 хвилин при 100 кВт;

Ауді стверджує, що e-tron може зарядитися до 80 відсотків всього за 30 хвилин, але при зарядному пристрої на 150 кВт;

Mercedes-Benz відзначає для свого майбутнього EQC зарядку до 80 за 40 хвилин при 110 кВт, але не з нуля, а з 10%.

Природно, слід звернути увагу, що ці цифри отримані в лабораторних умовах і не враховують багатьох факторів, які цілком можуть виникнути в звичайному житті (температура повітря, стан батареї і т. д.), але тим не менш дають деяке уявлення про швидкість зарядки.

Також є і альтернативний варіант, за яким властиво оцінювати швидкість зарядки і що ще більш важливо – запас ходу після неї.

Наприклад, Chevrolet в США заявляє про “90 милях за 30 хвилин”, а Tesla, наприклад, за півгодини зарядки від суперчарджера на 145 кВт здатна поповнити запас ходу приблизно на 170 миль.

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