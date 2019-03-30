Принц Гаррі припиняє роботу через вагітність Меган Маркл

Принц Гаррі вирішив взяти батьківський відпустку за Меган Маркл.

Герцог Сассекса вирішив допомогти своїй вагітній дружині, передає Searchnews. Королівський експерт похвалив принца за це, адже Меган Маркл в останній місяць так сильно нервує.

Експерт нагадав, що точно так вчинив і принц Вільям, коли завагітніла Кейт Міддлтон. При цьому він зазначив, що старше покоління так не робив. Це може викликати появу нової традиції у королівському дворі.

Передбачається, що дитина з’явиться в квітні цього року. Принц Гаррі взяв відпустку на період від двох тижнів до одного місяця.

Нагадаємо, Меган Маркл вже пригледіла вчителя музики для своєї майбутньої дитини.

Дружина принца Гаррі хоче, щоб її нащадка навчав грі на фортепіано сам Елтон Джон. Про це пишуть Факти.

Меган Маркл, готується вперше стати матір’ю вже в кінці квітня. Сім’я обрала вчителя музики для своєї майбутньої дитини. Ним виявився співак, композитор і піаніст, якого багато хто вважають королем британської поп-музики Елтон Джон.

Як повідомляють ЗМІ, Меган вже звернулася до 72-річному серу Елтону, який збирається завершувати свою концертну діяльність, з відповідним проханням. І той погодився, заявивши, що із задоволенням візьметься за справу, коли дитина досить підросте.

Елтон Джон давно вважається своєю людиною в королівській родині. Він був близько дружив з покійною принцесою Діаною, а також знаходиться у дуже теплих стосунках з її синами Вільям і Гаррі, разом з якими він працює над благодійними проектами.

Нагадаємо, що співак виступав на вечірньому прийомі в день весілля Меган і Гаррі в травні минулого року. Він виконав для молодят і їх гостей чотири пісні — після того, як Гаррі жартома звернувся до присутніх: «Хто-небудь тут знає, як грати на піаніно?».

Помічник королеви Дікі Арбитер, від якого вона відмовилася, порадив їй відмовитися від замашок кінозірки і не займатися самодіяльністю. Дікі пропрацював на Її Величність цілих 12 років і знає всі тонкощі з життя королівської сім’ї.

Арбитер вважає, що колишня актриса повинна звикнути до того, що відіграє другорядну роль при принца Гаррі і королеві. Тепер вона на пурпурової килимовій доріжці монархії. «Тут є тільки одна зірка — королева», — сказав Дікі.

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Технології

Також в Мережі показали новий особняк Меган Маркл і принца Гаррі перед переїздом до нього. Новий будинок під назвою Фрогмор-хаус розташований неподалік від жвавої аеропорту Хітроу, тому він потребує додаткового захисту від шуму. Відомо, що на облаштування нового житла молода пара витратила вже £3 млн, але будинок ще потребує додаткових роботах.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон публічно відповіла на інтимне питання.

Як повідомляв Hyser, принц Вільям захистив Гаррі і Меган Маркл в суперечці з Єлизаветою II.

Також Hyser писав, що в Мережі з’явилося унікальне фото Меган Маркл з випускного вечора.