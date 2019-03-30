Доктор Комаровський розповів, яка вода безпечна в якості пиття для дітей та приготування дитячих молочних сумішей.

Український педіатр ділиться корисними порадами на своїй сторінці в Instagram. Про це пише «politeka».

Комаровський опублікував фрагмент з власної книги «365 рад на перший рік життя вашої дитини» про безпеку питної води.

«Найголовніша вимога до дитячої питної води — безпека. Ніхто краще вас не знає, де саме у вашому населеному пункті може бути виявлена вода оптимальної якості. Де: у водопроводі, колодязі, джерелі, магазині?», — пише Комаровський.

За словами доктора, самим адекватним джерелом інформації будуть місцеві органи санітарного нагляду. Тим не менш, ідеальний варіант води для пиття — негазована некипяченая столова мінеральна вода. Така вода, як правило, бутильована.

Також Комаровчкий зазначив, що спеціальна дитяча бутильована вода часто нічим не відрізняється від такої ж дорослої крім своєї ціни і переваг у ній особливо немає.

Комаровський попереджає, що при будь-яких сумнівах у чистоті питної води вона підлягає кип’ятінню протягом однієї хвилини. Це правило особливо актуальне в перші 4 місяці життя дитини. А ось вода, яку ви даєте дитині на додаток до материнського молока або молочної суміші, не вимагає попереднього підігріву — вона цілком може бути кімнатної температури.

Дослідники університету штату Арізона і Дрексельского університету прийшли до висновку, що вода в туалетах, душових кабінах і раковинах може містити небезпечні бактерії. Вони викликають серйозні інфекційні захворювання.

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Суспільство

Найвищий ризик інфікування був у людей, які вдихали краплі води разом з бактеріями. При цьому ймовірність інфікування зростала, якщо в будинку користувалися кількома водними джерелами. Колонії бактерій можуть утворюватися в будинках з складною системою водопостачання, де вода може тривалий час застоюватися.

Нагадаємо, що Комаровський закликав українців відмовитися від противірусних засобів.

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