Гірники двох шахт Донбасу влаштували страйк

Гірники припинили роботу через невиплати зарплат за три місяці. Профспілка просить вирішити питання міністра енергетики.

Працівники шахт ДП Торецкуголь в Донецькій області припинили роботу і вимагають виплатити їм зарплату, яку вони не отримують з початку 2019 року. Про це повідомили у Профспілці працівників вугільної промисловості України.

«До ЦК Профспілки працівників вугільної промисловості України звернувся голова Торецької територіальної організації Ст. Щербань з вкрай критичною ситуацією, яка склалася на шахтах Північна, Південна ДП Торецкуголь, де працівники припинили роботу, пов’язану з відсутністю коштів, необхідних для виплати заробітної плати», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що працівники цих шахт, а також шахти “Нова” не отримують зарплати протягом трьох місяців з початку 2019 року.

У зв’язку з цим голова профспілки Віктор Турманов терміново звернувся з листом до міністра енергетики та вугільної промисловості Ігорю Насалику з приводу невідкладного вирішення питання.