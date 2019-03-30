Кайлі Дженнер опублікувала рідкісне фото без макіяжу

Кайлі Дженнер

21-річна Кайлі Дженнер регулярно використовує свою сторінку в Instagram, на яку підписано 130 мільйонів фоловерів, для реклами косметичного бренду Kylie Cosmetics. Молодша сестра Кім Кардашьян показує на собі новинки власної марки, тому без макіяжу її побачиш не часто. Однак сьогодні знаменитість вирішила розбавити строкату стрічку, зробивши селфи без мейкапу.

Ранок– коротко вона підписала свій знімок.

Кайлі Дженнер

Свіже обличчя знаменитості, зняте у вікна на телефон, зібрав три мільйони лайків в перші години після публікації знімка. Якщо придивитися, то на фото можна помітити веснянки Кайлі, про яких багато хто вже забули, адже їх звичайно не видно під шаром тонального засобу на обличчі Дженнер.

Рік тому доходи Кайлі від продажу косметики склали 360 мільйонів доларів. Вона прийшла до цих цифр швидше, ніж засновник Facebook Марк Цукерберг (він став мільярдером у віці 23 років). Таким чином Кайлі стала наймолодшим мільярдером у світі за версією Forbes.

Кайлі Дженнер в 2016 році

ДЖЕРЕЛО Daily Mail

ФОТО Instagram