Обстановка на Донбасі загострилася — штаб ООС

За минулу добу військові нарахували 19 обстрілу з різного озброєння, в тому числі забороненого «Мінськом».

За минулу добу на Донеччині зафіксовано 19 обстрілів, один військовослужбовець Об’єднаних сил загинула, четверо отримали поранення. Про це повідомляється в повідомленні прес-центру штабу операції Об’єднаних сил вранці в суботу, 30 березня.

«Порівняно з попередньою добою, 29 березня обстановка у районі проведення операції Об’єднаних сил значно загострилася. Протягом доби противник 19 разів порушив режим припинення вогню, застосувавши при цьому 16 разів озброєння, заборонену Мінськими домовленостями, і витративши 100 артилерійських боєприпасів різного калібру 152, 122, 120 і 82 мм», — йдеться в повідомленні.

Позиції військових обстрілювали з артилерійських систем, мінометів, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Також сепаратисти застосували озброєння, заборонену Мінськими домовленостями.

«У смузі відповідальності оперативно-тактичної групи «Схід» ворог обстріляв наших захисників сім разів: двічі — з мінометів 120-го калібру, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї — поблизу села Широкіно; з мінометів калібру 82 мм — в районі населених пунктів Авдіївка та Водяне; з станкових протитанкових гранатометів — в районі населеного пункту Лебединське; з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї — поблизу селища міського типу Верхнеторецкое; з автоматичних гранатометів станкових і великокаліберних кулеметів — у районі населеного пункту Павлопіль», – відзначили в штабі ООС.

Також обстрілу піддалися населені пункти: Троїцьке, Новоолександровка, Кримське, Попасна, хутір Вильный, Золоте 4.

«З початку поточної доби обстрілу позицій наших військ не зафіксовано», — підсумували у штабі ООС.

Зазначимо, днем раніше було зафіксовано сім обстрілу. Про загострення ситуації військові повідомляли 26 березня, тоді зафіксували 23 обстрілу.