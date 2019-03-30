Оскар Кучера стане батьком в п’ятий раз

Про швидке поповнення в сімействі шоумена повідомила його дружина Юлія.

Довгий час дружина Оскара Кучери Юлія приховувала від шанувальників вагітність, значно обмеживши вихід в Мережу. Скупі публікації в мікроблозі Юлія робила ще в минулому місяці, поки не здивувала шанувальників новим знімком. На фото Юлія стоїть біля дзеркала з телефоном, а її живіт помітно округлився.

«Хто рано встає, у того гарний настрій. Особливо, коли таке сонечко», — підписала фото багатодітна мама.

Нагадаємо, Кучера був одружений тричі. Від другої дружини Майї і шоумена є син Олександр. Юлія стала третьою дружиною Оскара і вже подарувала йому трьох дітей: синів Олександра і Данила, а також дочка Алісію.