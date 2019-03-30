У Києві авто влетіло в електроопору, є жертви

На момент аварії в авто перебували три людини, один з пасажирів загинув від отриманих травм.

На Північному мосту в Києві увечері 29 березня сталася смертельна аварія, повідомляє Київ Оперативний в Telegram.

Як розповів свідки ДТП, коли він їхав близько 100 км/год, його «як стоячого» обігнав автомобіль Subaru Legacy, але вже через кілька секунд, виконуючи небезпечне маневрування рядами («шашки»), водій даного авто не зміг впоратися з керуванням і вилетів на тротуар у знак пішохідного переходу та електроопору.

У момент аварії у салоні авто знаходилися три людини, один з них загинув на місці від отриманих травм.

Як зазначає видання, загиблий, швидше за все, був пасажиром. Двоє інших постраждалих доставили в лікарню у важкому стані.