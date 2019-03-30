Окупанти виселяють єдиний храм ПЦУ з будівлі в центрі Сімферополя

Російські окупаційні влади Криму направили позов до контрольований ними ж «суд» з вимогою звільнити будівлю в центрі Сімферополя, яке зараз займає Православна церква України (ПЦУ).

Про це розповіла російському інформаційному агентству ТАСС так звана міністр земельних та майнових відносин Криму Ганна Анюхина, повідомляє Крим.Реалії.

За її словами ПЦУ не переоформила необхідні документи і «знаходиться поза межами правового поля».

«Ця релігійна організація свої установчі документи у відповідність із законодавством Росії не призвела і не є зараз на території Криму платником податків, ніде на обліку органів юстиції не складається. У зв’язку з тим, що у цієї організації немає підстав перебувати в приміщенні, Минимуществом і приймаються заходи про звільнення цього приміщення, і поданий відповідний позов до суду», – сказала Анюхина.

Напередодні Крим.Реалії повідомляли, що в Сімферополі на земельних ділянках, виділених колишньої Кримської єпархії УПЦ КП, почали будувати житловий комплекс для співробітників ФСБ Росії.