Американський штат Луїзіана визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом

Американський штат Луїзіана видав прокламацію з відзначення 85-ї річниці Голодомору 1932-1933 років в Україні, в якій визнає його геноцидом українського народу.

Про це повідомляє посольство України в США.

«Слідом за більш ніж двадцятьма американськими штатами Губернатор Штату Луїзіана Белл, Джон Едвардс видав прокламацію за чествтванию 85-ї річниці Голодомору 1932-1933 років в Україні», — йдеться в повідомленні.

У документі вказується, що український народ знищувався з волі тоталітарного сталіністського уряду, яке влаштувало голод в Україні з метою зламати опір нації колективізації та комуністичної окупації.

Спеціальна прокламація, зокрема, зазначає раніше прийняте законодавство США щодо визнання Голодомору геноцидом українського народу.