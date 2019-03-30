Трамп запропонував зберігати ядерну зброю Північній Кореї в США

Був складений документ з таким закликом.



Президент США Дональд Трамп в ході саміту в Ханої в лютому передав лідерові КНДР Кім Чен Ину документ, в якому містився заклик перевезти північнокорейська ядерна зброя і паливо в Сполучені Штати.

За його даними, Трамп передав лідерові КНДР версії документа на корейською та англійською мовами в ханойском готелі Metropol 28 лютого.

Як повідомив агентству інформоване джерело, даний документ повинен показати, що саме Сполучені Штати мали на увазі під “остаточної і повною мірою верифицируемой денуклеаризацией Північної Кореї”.

В англійській версії документа, з якою ознайомився агентство, міститься заклик до повного демонтажу ядерної інфраструктури КНДР, ліквідації програм створення біологічної та хімічної зброї, а також всіх балістичних ракет, пускових установок і пов’язаних з цим об’єктів.

Крім того, в документі присутні вимоги про надання Пхеньяном всеосяжної декларації щодо своєї ядерної програми і припинення будівництва будь-яких об’єктів ядерної інфраструктури, а також про забезпечення доступу інспекторів з США та міжнародних фахівців.