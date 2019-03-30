Повінь – зміна системи

Menu
Close

Афери в енергетиці: ГПУ направила в Німеччину запит про екстрадицію Крючкова

30.03.2019

Генеральна прокуратура України направила запит до Німеччини на екстрадицію екс-депутата Верховної Ради від партії «Батьківщина», бізнесмена Дмитра Крючкова.

Про це повідомив заступник генпрокурора Євген Єнін.

«Орган досудового розслідування запросив видачу К., найближчим часом сподіваємося на позитивні новини. Але всьому свій час, не буду забігати вперед», — сказав Єнін, відповідаючи на питання агентства, чи є у Генпрокуратури наміру наполягати на екстрадиції Крючкова і немає до нього питань в українських правоохоронних органів у зв’язку з оприлюдненої в ЗМІ інформації про виведення коштів через його компанію » Енергомережа».

Читайте також:   На українських дорогах помітили страуса: змушував водіїв гальмувати
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *