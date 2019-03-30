Афери в енергетиці: ГПУ направила в Німеччину запит про екстрадицію Крючкова

Генеральна прокуратура України направила запит до Німеччини на екстрадицію екс-депутата Верховної Ради від партії «Батьківщина», бізнесмена Дмитра Крючкова.

Про це повідомив заступник генпрокурора Євген Єнін.

«Орган досудового розслідування запросив видачу К., найближчим часом сподіваємося на позитивні новини. Але всьому свій час, не буду забігати вперед», — сказав Єнін, відповідаючи на питання агентства, чи є у Генпрокуратури наміру наполягати на екстрадиції Крючкова і немає до нього питань в українських правоохоронних органів у зв’язку з оприлюдненої в ЗМІ інформації про виведення коштів через його компанію » Енергомережа».