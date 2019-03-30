Вибори 31 березня: найбільше число кримчан буде голосувати в Києві

Жителі Криму виявили бажання проголосувати на президентських виборах України.

З півтора мільйонів українських виборців, які прописані в Криму і Севастополі, близько 5000 чоловік вирішили змінити місце голосування на президентських виборах в Україні.

Повідомляється, що 5528 осіб, які проживають в Севастополі і Криму, зареєстрували зміну виборчої адреси для участі в президентських виборах. Про це свідчать дані державного реєстру виборців. Повідомляється, що 1826 жителів Криму проголосують на президентських виборах України в Києві, ще 696 людей голосуватимуть на виборчих дільницях у Київській області. 411 жителів Криму проголосують у Львівській , 412 кримчан прийдуть на виборчі дільниці в Херсонській області, 290 виборців проголосують у Дніпропетровській області.