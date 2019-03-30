До 2014 року Москва могла перехоплювати конфіденційні телефонні переговори керівництва України, — Порошенко

Зараз переговори з лідерами інших країн і міжнародних організацій президент веде з спеціальної ситуативної кімнати. Окремі канали зв’язку там виділені для спілкування з Держдепом США, і з НАТО.

Про це Порошенко розповів журналістам в ефірі телеканалу ICTV.

«До 2014 року Москва мала можливість перехоплювати розмови, які проводили за конфіденційного зв’язку, навіть якщо вони були не з Москвою. Розмови з Білоруссю, Казахстаном, розмови з державами–членами СНД або тими, хто вийшли з нього. І якщо була встановлена конфіденційна зв’язок радянського зразка, – вона перехоплюється і роздруковується Москвою», – розповів глава держави.

За словами президента, зараз він веде переговори із спеціальної ситуаційної кімнати. У ній встановлено обладнання, яке забезпечує захищений зв’язок.

«Вся зв’язок, що тут є – це зв’язок конфіденційна. Це – встановили наші турецькі колеги… Це – виключно для зв’язку з Білим Домом, конфіденційна зв’язок з Державним департаментом, урядом США», – сказав Порошенко.

Він також уточнив, що в кімнаті є зв’язок зі штаб-квартирою НАТО, з Генеральним секретарем Йенсом Столтенбергом.

Порошенко додав, що також «є система шифрування конфіденційної зв’язку з Німеччиною та низкою інших європейських країн».