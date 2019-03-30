В Україні прийнято важливе рішення по «автоцивілці»: стосується всіх водіїв

Кабінет Міністрів вніс зміни в Правила дорожнього руху, зобов’язавши водіїв мати при собі візуальну форму договору ОСАЦВ на електронному або паперовому носії.

Документ також регламентує, як поліція буде контролювати наявність поліса автоцивілки.

Водій зможе самостійно роздрукувати поліс ОСАЦВ або показати його на екрані смартфона або іншого гаджета.

Підтверджувати дійсність таких документів поліцейські будуть перевіряти, використовуючи єдину централізовану базу даних щодо обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

На думку розробників проекту постанови Кабміну, новація підвищить рівень безпеки дорожнього руху та сприятиме підвищенню рівня довіри до страховиків.