Лікарі розповіли про несподівану користь варених овочів

Варені овочі мають ряд переваг і сприятливо впливають на здоров’я людини.

Про це повідомляє портал «Акценти».

Медики рекомендують активно включати варені овочі в раціон харчування, так як вони володіють наступними корисними властивостями:

Здорова шкіра. Завдяки вживанню варених овочів ми зберігається здоров’я, молодість і пружність шкіри. Найкраще для цього підходять морква, шпинат і помідори. Так як в цих овочах високий вміст води і таких нутрієнтів, як антиоксиданти та протизапальні компоненти.Вони необхідні нашій шкірі для захисту.

Здорові нирки. Якщо ви страждаєте від сечокам’яної хвороби, то обов’язково слід вживати варені овочі, які допоможуть захиститися від серйозних ускладнень. Эусперты стверджують, що включення цих продуктів в щоденний раціон визначально ускладнює формування каменів у нирках.

Здорові волосся. Фахівці вважають, що морква стимулює волосяні фолікули, сприяючи зростанню волосся. Особливо хороший ефект дають маски для голови. Для цього потрібно відварити деяку кількість моркви, подрібнити її, змішати з водою, в якій варилася морква, і нанести на шкіру голови. Залиште її на півгодини, а потім змийте теплою водою.

Здоровий шлунок. Існує багато всіляких захворювань ШКТ, які викликаються бактерією Helicobacter pylori. Однак з даними розлад можна боротися за рахунок деяких змін у харчуванні, наприклад, активного вживання варених овочів. Ці продукти легко перетравлюються і викликають менший тиск на стінки шлунка.

Нагадаємо, раніше ми писали, як підвищити гемоглобін. Існують чотири перевірених способи для підвищення гемоглобіну.

1.Слід вживати продукти харчування з підвищеним рівнем заліза. Це можуть бути продукти тваринного походження, такі як: м’ясо, яйця, риба, сало, продукти харчування рослинного походження.

2.Як можна більше вживати вітамін С. Він сприяє засвоєнню заліза організмом. До продуктів з високим вмістом вітаміну С відносять: цитрусові, солодкий болгарський перець, шипшина, зелень, ківі, квашену капусту.

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3.Уникати деяких продуктів. Існує низка продуктів, що мають зворотний ефект — вони помітно погіршують процес засвоєння заліза в організмі. Це: шоколад, натуральний кава, сир, згущене молоко, пшеничне борошно. Ці продукти бажано звести до мінімуму або взагалі виключити з раціону.

4.Приймати фітопрепарати. В якості ще одного варіанту підвищення рівня гемоглобіну може бути рекомендовано вживання різних натуральних фитокомлексов.

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